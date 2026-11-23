Der Augsburger Christkindlesmarkt 2026 ist eröffnet: Am Montagabend (23. November) fiel auf dem Rathausplatz der offizielle Startschuss für die Vorweihnachtszeit. Zahlreiche Besucher erlebten die festliche Eröffnung vor der beeindruckenden Kulisse des Augsburger Rathauses.

Um 18 Uhr eröffnete Oberbürgermeister Dr. Florian Freund erstmals den traditionsreichen Weihnachtsmarkt. Musikalisch begleitet wurde die Feier von den Augsburger Domsingknaben. Ein besonderer Höhepunkt war das traditionelle Engelesspiel an der Fassade des Rathauses.

Insgesamt 124 festlich geschmückte Buden laden bis Heiligabend zum Bummeln, Genießen und Einkaufen ein. Neben Klassikern wie Glühwein und Bratwurst gibt es in diesem Jahr auch Neuheiten wie die Schwabenbowle, Augsburger Weihnachtslikör und vegane Bratwurstsemmeln mit Sauerkraut.

Auch für Familien ist einiges geboten: Auf dem Moritzplatz findet bereits zum 24. Mal die Kinderweihnacht mit Karussell und Mitmachaktionen statt.

Das beliebte Engelesspiel ist während der Adventszeit jeweils freitags, samstags und sonntags um 18 Uhr sowie zum Abschluss am 23. Dezember zu sehen.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 21.30 Uhr. An Heiligabend schließt der Markt um 14 Uhr.