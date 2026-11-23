Die Niedrigwasser-Krise deutscher Flüsse ist nach den Worten von Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) vorbei. Bilger sagte der „Rheinischen Post“ (Dienstag): „An den Flusspegeln zeigt sich eine deutliche Verbesserung der Lage.“

Der Minister ergänzte: „Die Wasserstände steigen langsam wieder, und die Niedrigwassersituation entspannt sich zunehmend.“ Das sei eine gute Nachricht für die Binnenschifffahrt und die Unternehmen, die auf verlässliche Transportwege angewiesen seien.

Zugleich warnte der Minister mit Blick auf das kommende Jahr vor einer neuen Krise. „Wir müssen damit rechnen, dass Niedrigwasser auch im kommenden Jahr wieder eine Herausforderung werden kann.“ Deshalb blieben alle Beteiligten eng im Austausch. Gleichzeitig müsse langfristig vorgesorgt werden. „Dazu gehören eine enge Abstimmung zwischen Bund, Ländern, Verkehrsträgern und Wirtschaft sowie Investitionen in eine leistungsfähige Wasserstraßeninfrastruktur.“

Ziel bleibe es, die Unternehmen bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam dafür zu sorgen, „dass unsere Transportketten und damit auch die deutsche Wirtschaft unter schwierigen Bedingungen leistungsfähig bleiben“, sagte Bilger.