Nach dem Tod eines 65-jährigen Mannes in Ainring sitzt seine 61-jährige Ehefrau wegen des Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft.

Am Sonntagmittag (22. November 2026) gegen 12 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Meldung ein, dass sich der Mann leblos in seiner Wohnung befinde. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Freilassing stellte vor Ort seinen Tod fest. Ein Notarzt bestätigte ihn anschließend. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die Ehefrau ihrem Mann tödliche Verletzungen zugefügt haben könnte.

Die Polizei nahm die Frau vor Ort fest. Weil sie selbst Verletzungen aufwies, wurde sie zunächst stationär in einem Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Hintergründe und Motiv sind bislang unklar.

Am Montagnachmittag (23. November 2026) wurde die Beschuldigte dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Traunstein vorgeführt. Der Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes. Anschließend wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

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