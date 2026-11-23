Schleierfahnder haben auf der A3 bei Passau einen in Italien gestohlenen Range Rover sichergestellt.

Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug am Freitag, 20. November 2026, gegen 00:30 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Österreich. Im Wagen saß ein 51-jähriger griechischer Staatsangehöriger.

Manipulierte Fahrzeugidentifikationsnummer

Bei der Kontrolle stellten die Fahnder Unregelmäßigkeiten am Fahrzeug und eine Doppelzulassung fest. Außerdem war die Fahrzeugidentifikationsnummer manipuliert worden. Über die ursprüngliche Nummer ermittelten die Beamten, dass der Range Rover im Oktober 2026 in Italien entwendet worden war.

Der Zeitwert des Fahrzeugs liegt im hohen fünfstelligen Eurobereich. Der Range Rover wurde sichergestellt. Der 51-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Passau.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.