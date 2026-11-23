Bei einem Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Altdorf ist ein zweijähriges Kind durch starke Rauchentwicklung leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Bewohner rechtzeitig evakuiert

Die Einsatzkräfte wurden am Samstag, 21. November 2026, gegen 4.30 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus in der Querstraße gerufen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren wegen der starken Rauchentwicklung im Einsatz. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner, die dadurch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten.

Das verletzte Kind musste ärztlich versorgt werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

27-Jähriger in Untersuchungshaft

Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass das Feuer im Treppenhaus an mehreren Stellen gelegt wurde. Dabei geriet ein 27-jähriger Deutscher in den Fokus der Ermittler. Er steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurde gegen den Mann unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung Haftbefehl erlassen. Der 27-Jährige wurde am Sonntag, 22. November 2026, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt und anschließend in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen ihn werden außerdem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts geführt.

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