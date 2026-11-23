Nach zwei Vorfällen mit rechtsextremistischen Äußerungen in Bayreuth sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Bei einem Angriff soll ein Unbekannter einem 16-Jährigen die Nase gebrochen haben.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 21. November 2026, gegen 19.25 Uhr vor einer Bäckerei in der Kanalstraße zwischen REWE und NORMA. Der Unbekannte soll dort rechte Parolen aus der NS-Zeit gerufen haben. Als der Jugendliche ihn aufforderte, dies zu unterlassen, schlug der Mann ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete er in Richtung Maximiliansstraße.

Beschreibung des Angreifers

Der Mann wird als etwa 1,90 Meter groß und rund 30 Jahre alt beschrieben. Er soll kräftig gebaut sein und einen dünnen Oberlippenbart getragen haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Winterjacke, einer dunkelblauen Sweatjacke, einer hellen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei und war in Begleitung eines weiteren Unbekannten.

Weiterer Vorfall am Sendelbach

Bereits am Donnerstag, 19. November 2026, rief ein Unbekannter gegen 17.40 Uhr am Sendelbach auf der Rückseite des Rotmain-Centers nationalsozialistische Parolen und zeigte den Hitlergruß. Mindestens zwei Personen dürften den Vorfall beobachtet haben. Eine nähere Beschreibung des Mannes liegt bislang nicht vor.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei Bayreuth von unterschiedlichen Tätern aus. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen, den Tätern oder deren Begleitern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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