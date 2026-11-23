Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt nach fünf Einbrüchen in Gauting und Stockdorf. Die Täter machten nach bisherigen Erkenntnissen offenbar keine Beute.

Am Donnerstag hebelten Unbekannte zwischen 15 und 20 Uhr ein Fenster einer Wohnung in der Julius-Haerlin-Straße auf. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und verließen den Tatort offenbar ohne Beute.

Vier Wohnungen in Stockdorf betroffen

Am Freitag drangen die Täter in vier weitere Wohnungen an der Gautinger Straße im Ortsteil Stockdorf ein. Die Objekte liegen nahe der Grundschule. Fenster oder Balkontüren wurden gewaltsam geöffnet, anschließend durchsuchten die Unbekannten die Wohnungen vollständig. Auch dort wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts gestohlen.

Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei geht von einem Zusammenhang zwischen den fünf Taten aus. Zeugen mit auffälligen Beobachtungen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141 6120 zu melden.

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