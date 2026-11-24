Eine 16-Jährige soll während einer Busfahrt nach Regensburg sexuell bedrängt worden sein. Die Bundespolizei nahm einen 24-jährigen Tatverdächtigen am Hauptbahnhof vorläufig fest.

Die Jugendliche war am Freitag, 20. November 2026, zwischen 21:50 Uhr und 23:30 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Plattling nach Regensburg unterwegs. In Plattling stieg der 24-Jährige in den Linienbus und setzte sich neben sie. Im weiteren Verlauf der Fahrt soll er die 16-Jährige gegen ihren ausdrücklichen Willen geküsst und unsittlich berührt haben. Außerdem soll er sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Nach der Ankunft in Regensburg informierte die Jugendliche Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Die Beamten trafen den Mann noch im Bahnhofsbereich an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei den weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass der 24-Jährige bereits polizeilich bekannt ist und erst im Oktober aus der Haft entlassen worden war.

Tatverdächtiger sitzt wieder in Haft

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm die weiteren Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der Tatverdächtige am 21. November 2026 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 24-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Fahrgäste, die den Vorfall im Linienbus zwischen Plattling und Regensburg beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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