Nach zwei Graffiti-Sachbeschädigungen in der Färberstraße von Ortenburg wurde die private Belohnung für Hinweise auf die bislang unbekannten Täter von 500 auf 2.000 Euro erhöht.

Anfang August 2026 wurden zwei Sektionaltore eines Gebäudes mit einem volksverhetzenden Schriftzug besprüht. Anfang September kam es an demselben Objekt erneut zu einer Sachbeschädigung: Eine Hausmauer wurde mit einem unvollständigen Schriftzug in gelber Farbe besprüht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass beide Taten zusammenhängen.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Passau bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Färberstraße und der umliegenden Straßen. Auch sonstige sachdienliche Beobachtungen können unter der Telefonnummer 0851/9511-0 gemeldet werden.

Die private Belohnung wird für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung der bislang unbekannten Täter führen. Sie wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt. Ein Rechtsanspruch gegenüber dem Polizeipräsidium Niederbayern oder der Kriminalpolizeiinspektion Passau besteht nicht. Die Belohnung gilt ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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