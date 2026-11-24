Bei einem Brand in einem Wohnanwesen in der Reitelbauerstraße in Vilsbiburg ist niemand verletzt worden.

Als Ursache ermittelten die Behörden einen technischen Defekt an einem Fernsehgerät. Das Feuer ist bis auf Nachlöscharbeiten gelöscht.

Der Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Warnung an die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde aufgehoben. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Polizeiinspektion Vilsbiburg.

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