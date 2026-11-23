Ein Wohnanwesen in Vilsbiburg steht seit Montagabend in Vollbrand. Der 68-jährige Bewohner konnte das Gebäude unverletzt verlassen; weitere Personenschäden sind bislang nicht bekannt.

Das Feuer brach gegen 17.30 Uhr in der Reitelbauerstraße aus. Die Flammen breiteten sich rasch auf das gesamte Wohnobjekt aus. Die Ursache ist bislang unklar, die Löscharbeiten dauern an.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Bewohner umliegender Häuser vorsorglich aus ihren Anwesen gebracht. Anwohner im Nahbereich sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich während des laufenden Löscheinsatzes noch nicht beziffern. Die Polizeiinspektion Vilsbiburg leistet den polizeilichen Erstzugriff.

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