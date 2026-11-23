Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2013 zwischen Eutenhausen und Markt Rettenbach ist ein 60-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Ein 26-Jähriger erlitt schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am 23. November 2026 gegen 17.30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten die beiden Pkw im Begegnungsverkehr auf nahezu gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Die Fahrer waren in ihren Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Der 60-Jährige aus dem Unterallgäu starb trotz der Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der ebenfalls aus dem Landkreis stammende 26-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Neben Rettungsdienst und Notarzt waren die Feuerwehren aus Erisried, Markt Rettenbach und Mindelheim im Einsatz. Seelsorger unterstützten Angehörige und Einsatzkräfte.

Zur Klärung des Unfallhergangs und der Ursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Mindelheim. Die Staatsstraße 2013 blieb für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten etwa vier Stunden gesperrt. Direkte Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden.

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