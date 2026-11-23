Eine 16-Jährige soll in den frühen Morgenstunden des 21. November 2026 in Regensburg Opfer eines Sexualdelikts geworden sein. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen sowie Hinweise zu einem weißen BMW und dessen Fahrer.

Die Jugendliche befand sich in der Nacht von Freitag auf Samstag mit Freunden in einem Club im Bereich des St.-Peters-Wegs. Nachdem sie die Lokalität verlassen hatte, sprach sie ein bislang unbekannter Mann an. Er bot ihr an, sie mit seinem Pkw nach Hause zu fahren. Die 16-Jährige nahm das Angebot an.

Unbekannter hielt auf Parkplatz an

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann jedoch einen Umweg und hielt zwischen 00:10 Uhr und 01:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Hermann-Geib-Straße. Im geparkten Fahrzeug kam es zunächst zu einem einvernehmlichen Austausch von Zärtlichkeiten. Im weiteren Verlauf soll es zu Handlungen gekommen sein, die den Tatbestand einer Vergewaltigung erfüllen.

Anschließend setzte der Unbekannte die Fahrt fort und veranlasste die 16-Jährige, das Fahrzeug zu verlassen. Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen BMW gehandelt haben.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Gesucht werden insbesondere Personen, die in der Nacht im Bereich des Parkplatzes an der Hermann-Geib-Straße oder im Umfeld des St.-Peters-Wegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise zum weißen BMW oder dessen Fahrer nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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