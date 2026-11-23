In einer Wohnung an der Regensburger Grunewaldstraße hat ein unbekannter Mann am Sonntagabend zwei Frauen mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet.

Die Tat ereignete sich am 22. November 2026 gegen 21.30 Uhr. Der Mann hielt sich zunächst bei einer der Frauen auf, bedrohte sie mit dem Messer und forderte Bargeld. Dabei erbeutete er einen Betrag im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Anschließend ging er in ein Nebenzimmer und bedrohte dort eine weitere Frau. Von ihr erbeutete er Bargeld im hohen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei wurde erst etwa eineinhalb Stunden nach dem Raub verständigt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen des Verdachts eines schweren Raubes.

Polizei sucht Zeugen

Der Gesuchte ist schlank und wird als Mann mit arabischem Aussehen, dunklem Vollbart und kurzen dunklen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jeans, ein weißes T-Shirt, schwarze Adidas-Turnschuhe und eine schwarze Jacke getragen haben.

Wer am Sonntagabend im Bereich der Grunewaldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizei Regensburg melden.

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