Unbekannte sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in einen metallverarbeitenden Betrieb in Küps eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich, verursachten aber rund 10.000 Euro Sachschaden.

Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, gelangten vermutlich mehrere Täter über ein Baugerüst auf das Dach des Firmengebäudes in der Industriestraße. Dort schlugen sie ein Fenster ein und verschafften sich Zugang zu den Büroräumen. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen auf und machten sich an einem Tresor zu schaffen.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Industriestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

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