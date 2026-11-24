Im Bundestag hat am Dienstag die Haushaltswoche begonnen. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) räumte in der Debatte am Vormittag ein, dass er Verständnis für den „Unmut“ habe, der sich in der Opposition und auch in Teilen der Regierungsfraktionen rege.

Ein Haushalt, der eine Lücke von 34 Milliarden zu schließen habe, sei „wahnsinnig herausfordernd“. Es seien „wahnsinnig komplizierte Diskussionen“ gewesen und er verstehe den „Unmut“, der im Parlament über Entscheidungen des Koalitionsausschusses geäußert worden sei, so Klingbeil.

Grundsätzlich verteidigte der Minister aber seinen Haushalt. „Wir arbeiten uns raus aus einer Schwächephase. Das Wachstum kommt zurück“, sagte er. Er sehe „Optimismus für die Zukunft“. Strukturelle Reformen werde man anpacken, so der SPD-Chef.

Insgesamt sind im Etat für 2027 Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro geplant. Das sind rund 36,4 Milliarden Euro mehr als 2026 und ist zugleich ein Plus von knapp einem Prozent im Vergleich zum Regierungsentwurf. Für Investitionen sind 61,9 Milliarden Euro ausgewiesen (2026: 58,4 Milliarden Euro) – 5,6 Milliarden Euro mehr als im Entwurf geplant.

Für die kommenden Haushaltsjahre sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rund 377,8 Milliarden Euro vorgesehen – ein Plus von 9,9 Milliarden Euro im Vergleich zum Regierungsentwurf. Die Nettokreditaufnahme soll bei 123,0 Milliarden Euro liegen und damit um 4,2 Milliarden Euro höher als ursprünglich von der Bundesregierung geplant.

An dem Entwurf der Bundesregierung hatte es im Laufe der parlamentarischen Beratungen teilweise erhebliche Änderungen gegeben. So wurde die geplante Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke auf Anfang 2028 verschoben. Von der Erhöhung der Alkoholsteuer wird Schaumwein ausgenommen. Im Gegenzug wird die Alkopopsteuer ausgeweitet. Unterdessen soll unter anderem der zusätzliche Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung gekürzt werden. Der Haushalt soll am Freitag abschließend vom Bundestag beschlossen werden.