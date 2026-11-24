Die parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion, Catarina dos Santos-Wintz (CDU), rechnet nicht mit einer baldigen Einführung einer Pkw-Maut. Einer der Vorschläge, die in einem Gutachten genannt würden, sei ein ähnliches Konstrukt wie eine Maut, sagte sie den Sendern RTL und ntv. „Das heißt aber weder, dass das morgen kommt, noch dass es überhaupt kommt.“

Dos Santos-Wintz findet es grundsätzlich richtig, frühzeitig über die langfristige Finanzierung der Infrastruktur nachzudenken. Der Bund habe ein Sondervermögen aufgelegt, das unter anderem diesen Bereich abdecke, aber Mitte der 2030er-Jahre auslaufe. „Und deswegen ist es gut, wenn man sich frühzeitig Gedanken darüber macht, wie kann man das so Wichtige für unsere Infrastruktur auch finanzieren?“

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