Der seit Mittwoch, 18. November 2026, vermisste 96-jährige Fritz W. wurde am Montagnachmittag im Nürnberger Hafen tot aufgefunden.

Der Mann war mit einem VW Golf unterwegs und am Mittwochnachmittag nicht nach Hause zurückgekehrt. Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass er sich zuletzt im Nürnberger Hafenbereich aufgehalten hatte.

Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht. Die Polizei widerrief die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 96-Jährigen.

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