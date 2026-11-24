Plotz 2 für die THERME Bad Wörishofen im deutschlandweiten Thermenranking: Die Südsee-THERME überzeugt im Vergleich von 58 Thermen- und Wellnessanlagen und sichert sich in Bayern sogar die Spitzenplatzierung.

Die Südsee-THERME im Allgäu zählt erneut zu den TOP-Thermen in Deutschland. Im aktuellen Thermen-Ranking 2026 des Reiseportals kurzurlaub.de belegt die THERME Bad Wörishofen den 2. Platz unter insgesamt 58 bewerteten Thermen und Wellness-anlagen. Mit 84 von 100 möglichen Punkten erzielt sie zugleich mit Platz 1 das beste Ergebnis aller berücksichtigten Thermen in Bayern.

Für das deutschlandweite Ranking untersuchte das Reiseportal verschiedene Krite-rien, die einen gelungenen Wellness-Kurzurlaub ausmachen. Neben der Vielfalt des Bade- und Saunaangebotes flossen unter anderem Gästebewertungen, Übernachtungsmöglichkeiten, Erreichbarkeit und Kosten in die Gesamtbewertung ein.

Die Auszeichnung unterstreicht einmal mehr die Attraktivität der THERME Bad Wöris-hofen als Wellnessziel. Unter mehr als 250 echten Palmen erwartet Gäste eine exotische Urlaubsatmosphäre mit türkisblauem Thermalheilwasser, einzigartigen Vitalbädern, faszinierenden Saunaattraktionen und vielfältigen Möglichkeiten für Entspannung und Erholung.

„Dass wir im deutschlondweiten Thermen-Vergleich eine TOP-Platzierung belegen, freut uns sehr. Dieses Ergebnis ist für uns eine wertvolle Bestätigung unserer täglichen Arbeit und zugleich Ansporn, unseren Gästen auch weiterhin besondere Urlaubsmomente zu ermöglichen. Unser Dank gilt insbesondere unseren Thermen-Teams, die mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft maßgeblich zu diesem Erfolg beitragen“, erläutert Geschäftsleiterin Birgit Ernst.

Mit dem 2. Platz im deutschlandweiten Vergleich und Platz 1 in Bayern stärkt die THERME Bad Wörishofen nicht nur ihre Position als eine der führenden Wellnessdestinationen Deutschlands, sondern setzt auch ein positives Zeichen für die touristische Attraktivität Bad Wörishofens und der gesamten Region.

Weitere Informtionen: www.therme-badwoerishofen.de

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