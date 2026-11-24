Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) warnt vor wachsender digitaler Gewalt gegen Frauen und fordert die Betreiber sozialer Netzwerke zu schnellerem Eingreifen auf. „Der Hass hat eine Tastatur bekommen – und er hat Frauen im Visier“, schreibt Klöckner in einem Gastbeitrag zum Orange Day in der „Bild“.

Klöckner fordert darin von den Betreibern sozialer Netzwerke ein deutlich härteres Vorgehen gegen digitale Gewalt an Frauen. Hass, Drohungen und mit Künstlicher Intelligenz erzeugte sexualisierte Fake-Bilder müssten innerhalb von Stunden gelöscht werden: „Die Plattformen müssen liefern. Wer mit Netzwerken Milliarden verdient, muss Verantwortung tragen für die Inhalte, die dort verbreitet werden. Hass, Drohungen und Fake-Bilder müssen schnell verschwinden. Löschung in Stunden, nicht in Tagen oder gar Wochen.“

Klöckner warnt davor, digitale Angriffe gegen Frauen als bloße „Shitstorms“ abzutun. „Der Hass hat eine Tastatur bekommen – und er hat Frauen im Visier“, schreibt die Bundestagspräsidentin. Betroffene Frauen würden mit sexualisierten Beleidigungen, Vergewaltigungsdrohungen, Mordfantasien und digitalem Stalking konfrontiert. Hinzu kämen täuschend echte pornografische Bilder und Videos, die mithilfe Künstlicher Intelligenz erzeugt würden. Der Begriff „Shitstorm“ verharmlose das Ausmaß dieser Angriffe, so Klöckner: „Es sind oftmals regelrechte Hass-Tsunamis.“

Die Folgen gingen nach Ansicht der Bundestagspräsidentin über das Schicksal der einzelnen Betroffenen hinaus. Immer mehr Frauen zögen sich aus der Öffentlichkeit zurück, äußerten sich nicht mehr in sozialen Netzwerken oder verzichteten darauf, für politische Ämter zu kandidieren. „Wenn Frauen aber verstummen, ist das ein gesellschaftliches Problem. Wir verlieren dann Stimmen, Perspektiven und demokratische Teilhabe – es entsteht eine Repräsentationslücke“, schreibt Klöckner.

Zum Orange Day, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, will Klöckner zudem ein weiteres Zeichen setzen: Erstmals soll der Bundestag mit einem offiziellen Schweigemoment an die Opfer von Femiziden erinnern.