IG-Metall-Chefin Christiane Benner fordert in den aktuellen Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie von den Arbeitgebern mehr „Investitionen und Innovationen“ in Deutschland.

Sie wirft den Unternehmen vor, Arbeit weiter ins Ausland zu verlagern, statt den Standort zu stärken. Gleichzeitig würden „die Forderungen aus unserer Sicht unverschämter“, sagte Benner im Berlin-Playbook-Podcast von POLITICO.

Den aktuellen Vorschlag der Arbeitgeber von einer 1,3-prozentigen Gehaltserhöhung plus einer Einmalzahlung von einem Prozent bezeichnet die Gewerkschaftschefin als „Minusgeschäft für die Beschäftigten“. Seit Freitag laufen deswegen bundesweit 24-Stunden-Streiks, damit „die Arbeitgeber hoffentlich was Besseres auf den Tisch legen“.

Eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit über die 35 Stunden hinaus lehnt Benner ab. Viele Werke seien ohnehin nicht ausgelastet. „Dort die Arbeitszeit zu erhöhen und das auch noch unbezahlt, würde ja die Situation noch verschärfen, dass Beschäftigte keine Beschäftigung hätten“, so die IG-Metall-Chefin.

Vor den am Dienstag startenden Tarifverhandlungen mit VW kritisiert Benner den Vorstand des Konzerns scharf. Die Beschäftigten „haben verzichtet“ und ihren Teil der Vereinbarung von 2024 eingehalten. „Der Vorstand hat sich nicht an die Verträge gehalten, sondern hat da seine Versprechen und Zusagen gebrochen“.