Das 44. ADAC Bergrennen Mickhausen wird vom 1. bis 3. Oktober 2027 ausgetragen und bleibt damit beim traditionellen Oktobertermin.

Die Mitgliederversammlung des Bergrennen Mickhausen e.V. im ADAC hat sich nach ausführlicher Beratung einstimmig dafür ausgesprochen, das Rennen weiterhin im Oktober zu veranstalten. Zuvor war nach dem Abschluss des 43. Bergrennens eine dauerhafte Verlegung in den Juli geprüft worden.

Damit bleibt Mickhausen auch 2027 das Saisonfinale der deutschen Bergrennsaison.