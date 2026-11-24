Die Zahl der weiblichen Opfer von Gewalt ist in Deutschland im Jahr 2025 erneut gestiegen. Auch Minderjährige waren in erheblichem Ausmaß betroffen, wie aus den aktuellen Bundeslagebildern „Häusliche Gewalt“ und „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ hervorgeht, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach wurden für das Jahr 2025 erstmals Anstiege in sämtlichen Deliktsbereichen gemessen, obwohl der allgemeine Trend bei Gewaltkriminalität rückläufig war.

Konkret stieg die Zahl der polizeilich registrierten Opfer häuslicher Gewalt 2025 erneut auf einen Höchststand. 280.129 Menschen waren betroffen, 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter häusliche Gewalt fiel sowohl Partnerschaftsgewalt als auch innerfamiliäre Gewalt. Die Opfer häuslicher Gewalt sind mit 70,6 Prozent überwiegend weiblich, bei Partnerschaftsgewalt ist der Anteil weiblicher Opfer mit 79,4 Prozent noch höher. Konkret wurden 2025 mehr als 142.800 Frauen und Mädchen Opfer von Partnerschaftsgewalt – das sind rein rechnerisch mehr als 16 Frauen pro Stunde. Rund drei Viertel der Tatverdächtigen bei häuslicher Gewalt sind männlich.

292 Menschen (2024: 286) starben im vergangenen Jahr an den Folgen häuslicher Gewalt, darunter 209 Frauen und Mädchen. Von den 209 weiblichen Todesopfern wurden 130 durch einen Partner oder Ex-Partner getötet. Da die PKS keine Tatmotivation erfasst, können diese Taten nicht eindeutig als Femizid klassifiziert werden. Das Lagebild „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2025“ enthält jedoch erstmals eine von einer hierzu eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe entwickelte Definition von Femiziden. Diese soll laut Bundesregierung künftig „operationalisiert“ werden und so perspektivisch eine klare Erfassung des Phänomenbereichs erlauben.

Die Lagebilder zeigen allerdings nur einen Teil des tatsächlichen Ausmaßes von Gewalt. Die Anfang des Jahres erfolgte erste Veröffentlichung zur Dunkelfeldstudie „Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag“ (LeSuBiA) habe verdeutlicht, dass nur ein kleiner Teil der Gewalterfahrungen angezeigt werde, so die Bundesregierung. Die Anzeigequote liege bei den untersuchten Gewaltformen meist unter zehn Prozent. Die Ergebnisse der Studie zeigen zudem, dass lediglich drei Prozent der Frauen sexuelle Übergriffe anzeigen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, häusliche Gewalt und Straftaten gegen Frauen verlangten eine „klare Antwort“ des Rechtsstaats. „Die aktuellen Lagebilder machen deutlich: Wir müssen Betroffene besser schützen, Täter konsequent zur Verantwortung ziehen und Gewalt frühzeitig verhindern.“ Dafür stärke man konkrete Hilfsangebote, ermögliche eine „sichere Dokumentation von Übergriffen“ und mache bislang verborgene Gewalt „sichtbar“.

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) sagte, dass hinter jeder Zahl unermessliches Leid der Betroffenen stecke. Ihr Ziel sei ein „angstfreies Leben, Schutz und Prävention“. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) erklärte, Gewaltschutz gehöre in die Mitte von Politik und Gesellschaft. Um die Gewalt gegen Frauen in den Griff zu bekommen, setze man an vielen Stellen an. „Familiengerichte können künftig die elektronische Fußfessel anordnen, mehr Betroffene erhalten psychosoziale Prozessbegleitung, und K.o.-Tropfen-Täter werden härter bestraft.“