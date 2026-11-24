Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet einen vergleichsweise milden Winter in Deutschland. Mit dem Beginn des meteorologischen Winters im Dezember deuteten die Mehrheit der Modellrechnungen auf eine Mitteltemperatur von mindestens 2 Grad Celsius bis Februar hin, teilte der DWD am Dienstag mit.

Damit könnte der kommende Winter milder ausfallen als etwa zwei Drittel der Winter in der Referenzperiode 1991 bis 2020. Der Winter 2025/2026 war im Vergleich mit einer Mitteltemperatur von 1,7 °C in die Klimabilanz eingegangen.

Die Bundesnetzagentur nutzt die vom DWD bereitgestellten saisonalen Klimavorhersagen für eine Abschätzung des Gasverbrauchs und eine Beurteilung der Versorgungssicherheitslage im Gasbereich. Für die Versorgungssicherheit ist ein Zusammenspiel von Pipeline- und LNG-Importen, Speichern, Infrastruktur und Nachfrage entscheidend. Dabei wird die Gasversorgung diesen Winter als stabil eingeschätzt.

Saisonale Klimavorhersagen beschreiben klimatische Tendenzen über größere Gebiete und längere Zeiträume im Vergleich zu einem durch Messwerte abgedeckten Referenzzeitraum der Vergangenheit. Das unterscheidet sie von Wettervorhersagen, die für einen bestimmten Ort und Zeitpunkt gelten. Es kann also auch diesen Winter zu einzelnen Zeitpunkten deutlich kälter werden.

Die Verschiebung des derzeitigen El Nino hat laut DWD auch indirekte Auswirkungen auf das deutsche Wetter. Durch die Verlagerung von warmen Wassermassen in den zentralen oder östlichen Pazifik um den Äquator, werde die atmosphärische Zirkulation beeinflusst. Zugleich entstünden sogenannte Rossby-Wellen, großräumige Wellen, die sich in Richtung der Pole und nach Osten hin ausbreiteten, welche im Zusammenspiel mit weiteren atmosphärischen Prozessen zu einer Abschwächung des arktischen Polarwirbels führten, so der DWD.