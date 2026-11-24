Am Samstag (21. November) hat die Bundespolizei am Bahnhof Weilheim zwei Jugendliche vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gemeinsam ein Fahrrad stehlen zu wollen.

Eine Bundespolizistin beobachtete am Samstagabend, wie sich der 14-Jährige und der 16-Jährige an einem Fahrrad in der Abstellanlage zu schaffen machten und den am Gepäckträger befestigten Korb abtraten. Eine hinzugezogene Streife nahm den 16-jährigen Mazedonier und den 14-jährigen Deutschen noch vor Ort vorläufig fest. Beide waren laut Polizei bereits wegen Diebstahls polizeibekannt.

Gegenüber den Beamten erklärten die Jugendlichen zunächst, das Fahrrad gehöre dem Bruder des 16-Jährigen. Als die Bundespolizei diesen kontaktieren wollte, gab der Jugendliche an, der Akku seines Handys sei leer. Eine Adresse oder Telefonnummer des angeblichen Besitzers konnte er den Angaben zufolge ebenfalls nicht nennen. Schließlich räumten die Beschuldigten laut Polizei ein, das Fahrrad gemeinsam entwenden zu wollen. Der Vorgang war zudem von der Videoüberwachung aufgezeichnet worden.

Die Jugendlichen wurden wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und der Sachbeschädigung angezeigt. Anschließend übergaben die Bundespolizisten sie an die zuständigen Jugendeinrichtungen in Weilheim beziehungsweise Peiting.

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