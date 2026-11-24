Der Grünen-Außenpolitiker Robin Wagener hat die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur Unterstützung der Ukraine als unzureichend kritisiert. Merz sei „offensichtlich nicht in der Lage, die Notwendigkeit der Verteidigungsleistung zu erläutern“, sagte Wagener dem „Spiegel“. „Das gefährdet unsere Sicherheit.“ Deutsche Unterstützungsleistungen für die Ukraine seien keine Almosen, sondern gut investiertes Geld in den Schutz deutscher Staatsbürger.

Der Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe reagierte damit auf eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage der Körber-Stiftung, nach der die militärische Unterstützung der Ukraine erstmals keine Mehrheit mehr in der Bevölkerung findet. Nur noch 46 Prozent der Befragten sind dafür, eine knappe Mehrheit von 53 Prozent ist dagegen. Die Zahlen nannte Wagener „alarmierend“. Deutschland unterstütze die Ukraine aus eigenem Interesse, sagte er, denn „Putins Krieg zielt auf uns alle“.

Putin wolle eine russische Dominanz über ganz Europa, sagte Wagener. „Dazu setzt er auch auf Zersetzung durch die Spaltung der Gesellschaft. Dass die Bundesregierung noch immer keine Mittel gefunden hat, um erfolgreich gegen die russische Informationskriegsführung vorzugehen, ist angesichts der Umfragewerte sehr gefährlich“, beklagte er.

Ähnlich äußerte sich der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter (CDU). Er wertete die Umfrage als deutlichen Hinweis darauf, dass „die Bundesregierung wie auch der Bundestag das Ziel der Unterstützung und die Strategie zur Unterstützung der Ukraine nicht klar benennen“. Dazu brauche es nach Kiesewetters Ansicht vor allem „Führung und die Klarheit im Ziel“: Das Ziel müsse der Sieg der Ukraine sein, also der Rückzug Russlands aus der Ukraine und das Stoppen der russischen Aggression. Dies sei „zentrales Sicherheitsinteresse Deutschlands“.

Das Reden über die Unterstützung für die Ukraine hält er für „irreführend“, weil „mit einer Hybris ständig darauf abgestellt wird, Deutschland sei der größte Unterstützer, obwohl andere Länder gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung ein Vielfaches mehr leisten und ein großer Teil unserer Unterstützung in Deutschland bleibt“, sagte Kiesewetter.

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