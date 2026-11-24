Im Kunstraum des Landratsamts Augsburg sind neun Kunstausstellungen und die Fotoausstellung „Landkreis-Bilder“ zu sehen. Sieben Kunstschaffende zeigen dort erstmals ihre Arbeiten, zwei bereits bestehende Ausstellungen wurden vollständig neu gestaltet. Die neuen Präsentationen sind bis Mai 2028 zu sehen.

Neun Kunstausstellungen im Kunstraum

Die sieben neuen Ausstellungen stammen von Lena Ditlmann, Peter Hänsch, Annette Richert-Krötz, Brigitta Sartorelli, Kersten Thieler-Küchle, Regina Maria Wieser und Marta Zaniewska-Bibileishvili. Norbert Kiening und Ilan Scheindling haben ihre bereits bestehenden Ausstellungen neu gestaltet und präsentieren eine Auswahl aktueller Werke. Die Ausstellungen wurden im Rahmen einer gemeinsamen Vernissage offiziell eröffnet.

Die Fotoausstellung „Landkreis-Bilder“ ist bereits seit Juni 2026 im Landratsamt zu sehen. Die Gemeinschaftsausstellung der Lichtbildfreunde Augsburg und des Fotoclubs Creativ Augsburg zeigt besondere Perspektiven und Eindrücke aus dem Landkreis Augsburg.

Landrat Martin Sailer betont, Kunst eröffne neue Perspektiven und mache die Vielfalt sowie die Kreativität der Menschen im Landkreis sichtbar. Der Kunstraum Landratsamt biete Kunstschaffenden aus der Region eine Bühne und ermögliche einem breiten Publikum den Zugang zu ihren Werken.

Kostenfreie Führungen ab 26. November

Besichtigt werden können die Ausstellungen während der regulären Öffnungszeiten des Landratsamts Augsburg. Zusätzlich bietet Christina Sammüller, Kulturbeauftragte des Landkreises und Kunsthistorikerin, öffentliche Kuratorenführungen an. Sie gibt Einblicke in die unterschiedlichen künstlerischen Positionen und die Hintergründe der Ausstellungen.

Die Führungen finden donnerstags am 26. November und 17. Dezember 2026 sowie am 21. Januar und 18. Februar 2027 jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl von 15 Personen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese ist telefonisch unter 0821 3102 2547 oder per E-Mail an kultur@LRA-a.bayern.de möglich.