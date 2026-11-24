Die Diakonie erstellt für die Pflegeeinrichtung Schlößle in Stadtbergen ein Klimaanpassungskonzept. Dafür erhält das Schlößle rund 27.000 Euro aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Erste Maßnahmen im Sommer getestet

Das Konzept soll Grundlage für eine nachhaltige Anpassung an den Klimawandel sein. Im Sommer 2026 testete die Einrichtung bereits Nackenkühlringe mit Phasenwechselmaterial, Kühltücher und stromlose Fächer. Die Kühlringe trugen Mitarbeitende aus der Pflege, die Kühltücher wurden an Beschäftigte sowie Bewohnerinnen und Bewohner ausgegeben.

Bei einem Beteiligungsworkshop sammelte die Diakonie außerdem Vorschläge von Mitarbeitenden, Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Angehörigen. Ziel war es, Ideen für mehr Schatten, Abkühlung und Wohlbefinden zu sammeln, die in das Konzept einfließen sollen.

Armbecken, Pergola und Bäume im Gespräch

Besonders großen Zuspruch fanden ein barrierefrei erreichbares Armbecken mit kühlem Wasser, eine begrünte Pergola und Baumpflanzungen. Zusätzlich regten die Teilnehmenden einen Trinkbrunnen und Ventilatoren an.

„Klimaanpassung wird oft als große Baumaßnahme gedacht. Der Einstieg kann viel kleiner sein“, sagt Katharina Freienstein, Referentin für Projektmanagement bei der Diakonie Augsburg. Finanzvorstand Markus Bottlang betont, dass die Diakonie als Betreiberin stationärer Pflegeeinrichtungen eine besondere Verantwortung für Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitende habe.

Das fertige Konzept mit Maßnahmen zur baulichen Anpassung soll bis Ende April 2027 vorliegen. Ob die vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt werden können, hängt nach Angaben der Diakonie von einer weiteren Förderung ab.