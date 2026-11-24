Rohde & Schwarz erhält von Bund und Freistaat Bayern 13,1 Millionen Euro, um die Kapazitäten für die Montage und Prüfung von Halbleiterbauteilen an drei Standorten auszubauen.

Der Münchner Elektronikkonzern wird im Rahmen des European Chips Act gefördert. Der Bund übernimmt 80 Prozent der Fördersumme, der Freistaat Bayern beteiligt sich mit 20 Prozent beziehungsweise 2,6 Millionen Euro. Bayerns designierter Wirtschaftsminister Tobias Gotthardt übergab am 24. November 2026 die Förderurkunde an Vertreter des Unternehmens – auch im Namen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Ausbau in München, Memmingen und Teisnach

Rohde & Schwarz baut seine Kapazitäten in München, Memmingen und Teisnach aus. An den drei Standorten entsteht eine zentrale Anlaufstelle für die Montage, Integration und Prüfung von Halbleiterbauteilen. Das Projekt verbindet mehrere Fertigungsschritte: Dazu gehören die Herstellung und Prüfung von Leiterplatten und Keramiksubstraten, die Montage von Mikrowellenbaugruppen sowie die abschließende Prüfung.

„Europa soll und kann bei Halbleitern selbst den Takt vorgeben. In Bayern schaffen wir dafür die Technik“, erklärte Gotthardt. Rohde & Schwarz bringe seine Erfahrung in der Mess- und Hochfrequenztechnik ein. Die Förderung stärke die europäische Halbleiterindustrie und mache Europa bei wichtigen Vorprodukten wie Keramiksubstraten unabhängiger von Importen, so der designierte Minister.

Bedeutung für Mikroelektronik und Arbeitsplätze

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie betonte die Bedeutung des Projekts für die Mikroelektronik. Durch den Ausbau von Packaging und Testing würden technologische Fähigkeiten und hochqualifizierte Arbeitsplätze gesichert sowie die globale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts gestärkt.

Gotthardt verwies zudem auf die Bedeutung leistungsfähiger und verlässlicher Elektronik für sicherheitskritische Bereiche wie die Verteidigungsindustrie. Das Vorhaben stärke Bayerns Rolle beim Advanced Packaging und leiste einen Beitrag zur technologischen Eigenständigkeit Europas.