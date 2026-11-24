Sogenannte Pushbacks von Migranten an der Grenze können unter bestimmten Umständen legal sein. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in mehreren Urteilen, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Grundsätzlich müssten Staaten sicherstellen, dass Migranten den grundlegenden Schutz nach Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor der Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung genießen, so das Straßburger Gericht. Gleichzeitig gebe es Grenzen der individuellen Rechte und staatlichen Pflichten in diesem Zusammenhang.

Der EGMR erkannte „ausdrücklich“ die Schwierigkeiten an, die den beklagten Staaten bewusst auferlegt worden seien, insbesondere durch die „Instrumentalisierung von Personen“. Im Zusammenhang mit der Instrumentalisierung von Migration sei die Abschiebung eines ausländischen Staatsangehörigen in den instrumentalisierenden Staat als solche kein Verstoß gegen Artikel 3, hieß es.

Vor der Abschiebung einer Person unter solchen Umständen seien die nationalen Behörden aber verpflichtet, diejenigen Personen zu ermitteln, bei denen ein besonderes Risiko bestehe, Misshandlungen zu erleiden oder ausgesetzt zu sein. Diese Personen ließen sich in zwei Kategorien einteilen: Personen mit offensichtlicher Schutzbedürftigkeit wie etwa Kinder sowie Personen mit einem konkreten Grund, der gegen eine Abschiebung spreche.

In den konkreten Klagen gegen Polen, Lettland und Litauen kam es dennoch teilweise zu Verurteilungen. Bei einer Klage gegen Polen fiel ein Beschwerdeführer demnach unter die zweite Kategorie der Schutzbedürftigkeit, bei einer Klage gegen Lettland fielen mehrere Kinder unter die erste Kategorie. Der Schutz gelte in diesen Fällen auch für die begleitenden Familienangehörigen, so das Gericht. In der Klage gegen Litauen stellte der EGMR dagegen fest, dass die Beschwerdeführer keiner der beiden Kategorien zuzuordnen waren. Er entschied, dass daher kein Verstoß gegen Artikel 3 vorlag.

In dem Prozess ging es um die Versuche von Personen aus Afghanistan, dem Irak und Kuba, in den Jahren 2021 und 2022 illegal aus Weißrussland in Mitgliedstaaten der EU einzureisen. Dies geschah vor dem Hintergrund offenbar „feindseliger Handlungen“ der weißrussischen Behörden, die oft als „Instrumentalisierung der Migration“ bezeichnet wurden. Weißrussland hatte damals gezielt Migranten an die Grenze entsendet, offenbar mit dem Ziel, Druck auf die EU aufzubauen.