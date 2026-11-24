Ryanair-Chef Michael O’Leary will Elon Musk weiter provozieren. Eine spätere Zusammenarbeit mit Musks Satelliteninternetdienst Starlink hält er trotz des Streits für möglich.

O’Leary sagte im Interview mit RTL/ntv, er versuche gezielt, neue Wege zu finden, Musk zu „nerven“ und zu ärgern. Jedes Mal, wenn sich Musk auf seiner Plattform X über Ryanair beschwere, stiegen nach O’Learys Angaben die Buchungen und die Besucherzahlen auf der Website der Fluggesellschaft. Mit Blick auf Musks politische Aktivitäten in den USA sagte der Ryanair-Chef zudem: „Offensichtlich braucht er etwas Hilfe.“

Starlink derzeit keine Option für Ryanair

Eine Zusammenarbeit mit Musks Satelliteninternetdienst Starlink schließt O’Leary trotz des Streits nicht grundsätzlich aus. Das System sei „ein sehr gutes System“, derzeit komme es für Ryanair aber nicht infrage. Die für den Empfang nötigen Antennen auf dem Flugzeugdach würden den Treibstoffverbrauch nach seinen Angaben um 1,5 Prozent erhöhen.

Ryanair sei nicht bereit, diesen Nachteil in Kauf zu nehmen oder die zusätzlichen Kosten an die Passagiere weiterzugeben. O’Leary rechnet jedoch damit, dass sich die Technik weiterentwickelt und die Antennen künftig im Flugzeugrumpf untergebracht werden können. Dann werde Ryanair Starlink und kostenloses WLAN auf allen Flügen anbieten.

Öffentlicher Streit über WLAN an Bord

Dem Interview war ein öffentlicher Schlagabtausch zwischen O’Leary und Musk zu Jahresbeginn vorausgegangen. O’Leary hatte Musk als „Idioten“ bezeichnet und ihm vorgeworfen, keine Ahnung von Luftfahrt zu haben. Musk nannte den Ryanair-Chef daraufhin auf X einen „kompletten Idioten“ und forderte dessen Entlassung.

Zudem brachte Musk scherzhaft eine Übernahme von Ryanair ins Gespräch. Hintergrund des Streits sind neben den technischen Fragen die Kosten für Internet an Bord, die O’Leary für einen Billigflieger als zu hoch einschätzt.