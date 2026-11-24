Die Soziale Pflegeversicherung (SPV) kann im kommenden Jahr auf bis zu 1,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln zugreifen. Der Haushaltsausschuss beschloss am Freitag eine entsprechende zinslose Kreditlinie, wie aus einer Drucksache hervorgeht, aus der das Magazin Politico zitiert. Der Bundestag soll den Haushalt in dieser Woche beschließen.

Der Pflegeversicherung droht im kommenden Jahr ein Defizit in Höhe von 7,6 Milliarden Euro. Die von Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) geplante Pflegereform sieht für die Kassen lediglich eine Entlastung in Höhe von 6,25 Milliarden vor. Damit fehlen im kommenden Jahr 1,35 Milliarden. Sollte die Lücke fortbestehen, drohen den Pflegekassen Zahlungsprobleme. Der Bund will dem nun zuvorkommen.

Der Haushaltsausschuss will laut der Drucksache Liquiditätshilfen für die SPV bereitstellen. Diese Zahlungen an den Ausgleichsfonds seien auf 1.500.000.000 Euro begrenzt, heißt es in der Beschlussempfehlung. Der Ausgleichsfonds soll Liquiditätslücken bei den Pflegekassen überbrücken. Geht einer Kasse das Geld aus, springt der Ausgleichsfonds ein.

Reichten die Mittel des Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung nicht aus, um alle Zuweisungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch kurzfristig zu erfüllen, gewähre der Bund dem Ausgleichsfonds zinslose Liquiditätshilfen, schreiben die Haushälter.

Das Geld soll noch im Haushaltsjahr 2027 zurückgezahlt werden. Gelingt das nicht, wird die Rückzahlung zinsfrei ins Jahr darauf gestundet.