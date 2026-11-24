Der Münchner Stadtrat hat den Ausbau eines flächendeckenden Sirenenwarnsystems und einer flexibel einsetzbaren Notstromversorgung beschlossen.

In den kommenden Jahren soll damit die kommunale Sicherheits- und Kriseninfrastruktur gestärkt werden.

Sirenen ergänzen bestehende Warnmittel

Die geplanten Sirenen sollen den bisherigen Warnmittelmix aus Rundfunk, Fernsehen, Warn-Apps und Cell Broadcast ergänzen. Sie funktionieren unabhängig vom Mobilfunknetz. Dank integrierter Akkus können sie auch bei einem mehrtägigen Stromausfall akustische Warnungen ausgeben.

Notstrom für wichtige Aufgaben

Zusätzlich will die Stadt Notstromversorgungskomponenten beschaffen. So sollen wichtige Aufgaben der Stadtverwaltung, der Gefahrenabwehr und der Daseinsvorsorge auch bei einem lang andauernden Stromausfall aufrechterhalten werden können.

Als Gründe für den Ausbau nennt die Stadt veränderte sicherheitspolitische Rahmenbedingungen. Dazu zählen neben klassischen Gefahrenlagen auch hybride Bedrohungen, Cyberangriffe, Sabotage, Extremwetterereignisse und länger andauernde Ausfälle kritischer Infrastrukturen.

Bürgermeisterin Mona Fuchs erklärte, mit der Weiterplanung des Sirenennetzes und der Beschaffung von Notstromaggregaten werde die Infrastruktur Münchens gestärkt. Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller bezeichnete Sirenen und Notstromaggregate als wichtige Bausteine des Bevölkerungsschutzes. Wolfgang Schäuble, Leiter der Branddirektion, verwies darauf, dass Sirenen eine schnelle Warnung ermöglichten und eine verlässliche Notstromversorgung die Handlungsfähigkeit bei Stromausfällen sicherstelle.