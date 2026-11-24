Rudi Zapf & Freunde spielen am Sonntag, 20. Dezember 2026, um 17 Uhr im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg ein Welt-Weihnachtskonzert.

Folkmusik, Klassik, Jazz und Improvisationen

Das Programm verbindet internationale Folkmusik, winterlich-klassische Musik, jazzige Klänge und mitreißende Improvisationen. Zu hören sind unter anderem irische Folkmusik, Klezmer, russische und schottische Volksmusik sowie Klänge aus Spanien und Paraguay.

Zum Ensemble gehören Rudi Zapf am Pedalhackbrett, Knopfakkordeon und Vibrandoneon, die Violinistin Sunny Howard, die Gitarristin Ingrid Westermeier und der Kontrabassist Ludwig Klöckner. Zapf spielt seit mehr als 30 Jahren Weihnachtsprogramme mit wechselnden Besetzungen. Mit Westermeier arbeitet er seit 35 Jahren regelmäßig zusammen.

Kartenvorverkauf

Karten gibt es beim AZ-Ticketservice, Maximilianstraße 3, 86150 Augsburg, telefonisch unter 0821 7773410 sowie über Reservix. Weitere Informationen gibt das Zapf-Musikbüro unter 08121 79560.