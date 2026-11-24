Am Samstag, 5. Dezember 2026, führt die Magd Bärbel ab 14.30 Uhr auf den Spuren des Stadtbaumeisters Elias Holl durch Augsburg.

Bei der zweistündigen Themenführung erfahren die Teilnehmer mehr über Holls Ideen, seine Vorbilder sowie darüber, woher er kam und wo und mit wem er lebte. Die Route führt zum Zeughaus und zu Holls letztem Wohnhaus.

Der Goldene Saal im Rathaus kann wegen eines Konzerts an diesem Tag nicht besichtigt werden.

Treffpunkt ist die Tourist-Information am Rathausplatz. Die Teilnahme kostet 18 Euro für Erwachsene und 16 Euro ermäßigt für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung.

Tickets gibt es unter www.augsburg-tourismus.de/Tickets.