Die Stadtbibliothek Nördlingen lädt am Samstag, 5. Dezember 2026, von 11 bis 11.30 Uhr zur kostenlosen Vorlesestunde „Marktlauscherle“ ein. Kinder ab vier Jahren können ohne Anmeldung teilnehmen.

Anna Dambacher liest die Bilderbuchgeschichte „Ein Trollkind in der Blaubeersuppe“ von Outi Kaden vor.

Darin liebt Bär seine Ruhe, liest gern und spielt Geige. Als er jedoch auf elf Trollkinder aufpassen soll, wird sein geplanter gemütlicher Tag mit Musik und Blaubeersuppe turbulent: Die Kinder toben, kichern, klettern und machen Unfug. Eines landet sogar in der Blaubeersuppe.

Am Ende merken alle, dass Verständnis und ein bisschen Fantasie aus einem chaotischen Tag etwas Wunderschönes machen können.