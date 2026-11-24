Jugendliche ab weiterführenden Schulen können in der Jugendlounge Treasure in Nördlingen ab sofort einen 3D-Drucker nutzen.

Das Gerät steht in der Hallgasse 19. Damit lassen sich unter anderem Halterungen, Ersatzteile und Dekorationen herstellen. Dafür können Vorlagen aus dem Internet verwendet oder eigene Entwürfe am Computer erstellt werden.

Kostenloser Einführungskurs am 25. November

Wie der 3D-Druck funktioniert, zeigt Philipp Poltschek bei einem kostenlosen Einführungskurs am Mittwoch, 25. November 2026, von 16 bis 18 Uhr in der Jugendlounge. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmenden lernen, eigene Dateien mit einem Designprogramm zu erstellen und den Drucker zu bedienen.

Idee kam von einem Jugendlichen

Die Anschaffung geht auf einen Vorschlag des Jugendlichen Mika Hiesinger zurück. Bei der „Langen Nacht der Demokratie feat. Wissenschaft“ entschieden sich Jugendliche unter mehreren Vorschlägen für den 3D-Drucker.

Kleinere Drucke sind kostenlos. Bei hohem Materialverbrauch wird ein Beitrag für das verwendete Filament berechnet. Wer etwas drucken möchte, kann sich bei Jugendsozialarbeiterin Nina Thorwart unter jugendsozialarbeiter@noerdlinge.de oder unter 01512 9147720 anmelden.