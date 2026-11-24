Bayerns designierter Wirtschaftsminister Tobias Gotthardt und der designierte Wirtschaftsstaatssekretär Felix Locke haben zum Auftakt ihrer Zusammenarbeit das Ludwig Erhard Zentrum in Fürth besucht.

Dabei betonten sie ihre wirtschaftspolitischen Schwerpunkte.

Investitionen und Genehmigungen im Fokus

Gotthardt und Locke wollen Investitionen in Bayern erleichtern, Genehmigungsverfahren beschleunigen und die berufliche Bildung stärken. Zudem soll industrielle Wertschöpfung im Freistaat gehalten und mittelständischen Unternehmen mehr Spielraum für ihre Entwicklung gegeben werden.

Gotthardt verwies auf Ludwig Erhards Grundsatz der „Freiheit in Verantwortung“. Bayern müsse im Wettbewerb um neue Produktionsstandorte mit bezahlbarer Energie, verlässlichen Regeln und schnell entscheidenden Behörden überzeugen, sagte der designierte Minister. Ziel sei es, Industrieinvestitionen, das Wachstum des Mittelstands und die Entwicklung neuer Unternehmen aus Ideen zu unterstützen. „Wohlstand für alle bleibt unser Anspruch“, erklärte Gotthardt.

Berufliche Bildung soll gestärkt werden

Locke betonte die Bedeutung von Wettbewerb und unternehmerischer Freiheit. Gerade angesichts des Fachkräftemangels müsse es Handwerk und Mittelstand erleichtert werden, auszubilden. Außerdem sollten die Berufsschulen gestärkt werden, damit junge Menschen vor Ort einen Beruf erlernen und später möglicherweise selbst einen Betrieb übernehmen könnten.

Besuch im Ludwig Erhard Zentrum

Das Ludwig Erhard Zentrum widmet sich dem Leben und politischen Wirken Ludwig Erhards. Die Dauerausstellung führt von seinem Geburtshaus in einen gegenüberliegenden Neubau. Sie behandelt neben der Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft auch Herausforderungen wie Digitalisierung, Globalisierung und den demografischen Wandel.

Durch das Zentrum führte Evi Kurz, die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Ludwig-Erhard-Haus.

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