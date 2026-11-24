Fünf Mitglieder von Kolping in der Diözese Augsburg haben vom 9. bis 19. November 2026 Partner und geförderte Projekte in Südafrika besucht.

Auf dem Programm standen Gespräche mit Verantwortlichen von Kolping South Africa, zwei Bischöfen, dem stellvertretenden Generalkonsul in Kapstadt und weiteren Gesprächspartnern. Die Delegation besuchte Projekte in Kapstadt, Dysselsdorp, Mthatha und Soweto.

Unterstützung für junge Mütter in Kapstadt

In einem Township von Kapstadt traf die Reisegruppe Teilnehmerinnen des SPARK-Projekts. Junge Mütter werden dort über Gesundheit und ihre Rechte informiert, in ihrer persönlichen Entwicklung begleitet und für den eigenen Lebensunterhalt qualifiziert. Außerdem unterstützt Kolping sie dabei, respektvolle Beziehungen aufzubauen und ihre Kinder verantwortungsvoll zu erziehen.

Eine Teilnehmerin berichtete bei dem Treffen, sie habe durch das Projekt erstmals erfahren, dass ihr Gerechtigkeit widerfahre. Bei Kolping habe sie nicht nur Fähigkeiten gelernt, sondern sei auch zu einem besseren Menschen geworden.

„Unser Leitbild sagt: ‚Der Mensch steht im Mittelpunkt‘. Das konnten wir in Südafrika mehrfach eindringlich erleben“, erklärte der Augsburger Kolping-Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer.

Ausbildung und Landwirtschaft

Im Kolpinghaus von Dysselsdorp lernte die Delegation Julian und Domian kennen. Die beiden Teilnehmer des Work Opportunity Program (WOP) haben sich mit einem eigenen Unternehmen für Metall- und Holzarbeiten selbstständig gemacht. Das Programm richtet sich an sozial benachteiligte und gefährdete junge Menschen und soll ihnen den Zugang zu qualifizierter Beschäftigung ermöglichen.

In Mthatha in der Provinz Ostkap informierte sich die Gruppe über landwirtschaftliche Projekte. Dort werden unter anderem organischer Dünger hergestellt und eingesetzt, Wasserspeicher gebaut und Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenqualität umgesetzt. Nach Angaben von Kolping entstehen dadurch hohe Erträge und eine erfolgreiche Gemüseproduktion.

Nach Angaben des Augsburger Kolping-Diözesanvorsitzenden Robert Hitzelberger sind in der Diözese Mthatha zeitgleich mit den Landwirtschaftsprojekten rund 40 Kolpingsfamilien mit mehr als 500 Mitgliedern entstanden. Die Zahl steige weiter. „Der rasante Aufbau von Kolping in der Diözese Mthatha ist beeindruckend“, sagte Hitzelberger.

Hühnerfarm und Fußballteam in Soweto

Im Johannesburger Township Soweto besuchte die Delegation eine Hühnerfarm. Die acht Betreiber hatten ebenfalls am Work Opportunity Program teilgenommen. Außerdem bietet Kolping dort Sportaktivitäten an. Das Fußballteam soll den Teilnehmern eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen, die Gesundheit fördern und Werte wie Fairness sowie einen konstruktiven Umgang mit Misserfolgen vermitteln.

Kolpingstiftung unterstützt Projekte

Die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger unterstützt mehrere Projekte in Südafrika, darunter einen Kindergarten in Dysselsdorp. Dort werden 260 Kinder im Alter von eineinhalb bis sechs Jahren betreut. Im Jahr 2025 konnte die Stiftung nach eigenen Angaben dank Spenden mehr als 80.000 Euro für Menschen in Südafrika bereitstellen.

Während der Reise kam es außerdem zu Treffen mit Erzbischof Sithembele Sipuka von Kapstadt sowie mit Bischof Thulani Mbuyisa, der seit 2022 Bischof von Kokstad ist und derzeit als Apostolischer Administrator das Bistum Umtata leitet. Sipuka besuchte wegen der deutschen Gäste erstmals das Kolping Guest House in Durbanville.

Das Kolping-Mitglied Derrick Grootboom begleitete die Gruppe auf die rund zwölf Kilometer vor Kapstadt gelegene Gefängnisinsel Robben Island. Grootboom war dort selbst als politischer Gefangener inhaftiert und zeigte den Gästen seine frühere Zelle. Nelson Mandela verbrachte auf der Insel 18 seiner insgesamt 27 Haftjahre.

Hitzelberger zog ein positives Fazit der Partnerschaftsreise. Die Verbindung mit Kolping Südafrika solle lebendig und vertrauensvoll bleiben. Der Besuch habe dazu einen wichtigen Beitrag geleistet.