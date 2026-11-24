Die Linkenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat am Dienstag einen Antrag zum Ausschluss von Vanessa Emde aus der Fraktion beschlossen. Das berichtet der „Tagesspiegel“. Damit Emde ausgeschlossen wird, mussten mindestens 30 der 44 Abgeordneten dem Antrag der Fraktionsführung zustimmen.

Emde war zuvor der Aufforderung, die Fraktion zu verlassen, nicht gefolgt. Das Vorgehen der Fraktionsspitze ist in der Partei umstritten. Grüne und SPD hatten einen Ausschluss Emdes zur Bedingung für eine Koalitionsbildung in Berlin gemacht.

Emde steht in der Kritik, weil sie Berichten zufolge im Mai 2026 gesagt hatte, es gebe kein Existenzrecht für Staaten, sondern Menschen hätten ein Recht zu existieren. Dies wird häufig als Infragestellung der Existenz Israels interpretiert. Zudem hatte sie laut ntv Solidarität mit dem Aktivisten Ibrahim Ibrahim gefordert. Sicherheitsbehörden rechnen ihn laut Medienberichten der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Volksfront zur Befreiung Palästinas zu.

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