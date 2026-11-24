Die Bundesregierung rechnet nicht damit, dass sich die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in dieser Woche auf den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) einigen. „Dass es an die Wand fährt, ist so gut wie klar. Man müsste sich eher Sorgen machen, wenn es jetzt schon klappen würde“, hieß es am Dienstag aus Berliner Regierungskreisen.

Vorgesehen ist für das Treffen in Brüssel zunächst eine Aussprache, in der jedes Land seine Position darlegt. Am Nachmittag sollen dann Einzelgespräche, sogenannte „Beichtstuhlgespräche“, folgen: Einzelne Staats- und Regierungschefs sprechen dabei mit Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es gehe darum auszuloten, was angeboten werden kann und wo Kompromisse möglich sind. Das Ende des Gipfels ist nach dem Arbeitsmittagessen am Freitag vorgesehen. Auch an einen weiteren Gipfel im Dezember sei zu denken: Der Gipfel im Juli 2024 habe vier Tage und vier Nächte gedauert, die Lage sei diesmal schwieriger.

Der Vorschlag von Costa sei „ein Schritt in die richtige Richtung“, liege aber „immer noch deutlich zu hoch“. Als positiv wertet man in Berlin die Kürzung um 204 Milliarden Euro, bis zur Zufriedenheit sei der Weg aber noch weit. Der Kanzler sei bereit, an einem „realistisch bezahlbaren Haushalt“ mitzuwirken.

Nicht gefällt der Bundesregierung dafür die Einführung neuer Schuldeninstrumente, dass im Finanzrahmen immer mehr Mittel für Zinszahlungen reserviert werden und dass die geplanten neuen Eigenmittel, etwa aus dem CO2-Grenzausgleich (CBAM) und anderen Steuereinnahmen, nur rund 16 Milliarden Euro brächten und damit wenig „frisches“ Geld. Und schließlich stößt die neue Digitalsteuer sauer auf: Dazu werde es noch Diskussionen geben, die deutsche Position sei offen, eine Entscheidung noch nicht gefallen.

Deutschland sei, gemessen an der Wirtschaftsleistung, schließlich größter Nettozahler und wolle Korrekturen auf der Einnahmenseite, heißt es aus Berlin. Die Abführungen sollten reduziert werden. Das Verhältnis zwischen Einzahlungen und Rückflüssen müsse stimmen; als Vergleich wurde Frankreich genannt, wo es eine massive Schieflage gebe.

Der MFR soll aus Sicht der deutschen Bundesregierung eine mehrjährige Unterstützung der Ukraine sicherstellen. Entscheidungen dazu müssten mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden können; das müsse im MFR verankert werden. Konkrete Summen habe man dazu noch nicht im Kopf. Dass Costa hier eine Leerstelle gelassen hat, wurde als Frage aufgeworfen. Für 2027 seien Hilfszusagen von 45 Milliarden Euro im MFR verankert, Zinsen fielen erst 2028 an. Sie sollen im MFR 2028 bis 2034 berücksichtigt werden, eine Verrechnung mit den 100 Milliarden sei nicht geplant. Eine Zustimmung Deutschlands unter der Bedingung einer langfristigen, flexiblen Regelung im Finanzrahmen sei schwierig, da diese über 2028 hinaus nicht erwartet werde und politisch nicht realistisch sei.

Den größten Widerstand gegen die Ukraine-Finanzierung leisten Ungarn, die Slowakei, Tschechien und Bulgarien. Um sie zu überzeugen, gebe es das Angebot, zwischen Ausgaben für militärische und zivile Zwecke zu unterscheiden, sodass Länder ihre Beiträge gezielt für einen bestimmten Bereich verwenden können.

Beim Thema Modernisierung wolle man mehr für Forschung und Verteidigung ausgeben. Bei der Agrarpolitik lägen die Positionen weit auseinander: Im Sommer sei man mit dem Entwurf zufrieden gewesen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordere nun aber mehr für die Landwirte. Erwartet wird, dass die Agrarausgaben nicht stark gekürzt werden: real weniger, nominal eher mehr.

Ohne eine Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich werde es keine Einigung geben. Macron wolle ein ambitionierteres Volumen, ohne zu sagen, wie dieses finanziert werden soll. Bei Ukraine, Forschung und einigem mehr lägen beide Länder auf einer Linie. Hinzu komme der politische Faktor: Macron könne nur noch in diesem Jahr verhandeln, daher sei ein Abschluss erst 2027 für die Franzosen keine Option.