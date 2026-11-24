Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler fordert ein hartes Einschreiten der Sicherheitsbehörden gegen illegale Druckluft-Revolver. Er warnte im „Tagesspiegel“ zugleich vor den Gefahren für Polizisten in Deutschland, selbst wenn sie die üblichen Westen zum Schutz vor Projektilen tragen.

„Diese Waffe ist für nichts anderes gebaut worden, als mit den Nadeln Schutzwesten zu durchdringen und die Träger im Zweifel schwer zu verletzen oder zu töten“, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion der Zeitung. „Die Leute, die sich diese Waffe gekauft haben, haben nichts anderes im Sinn gehabt.“

Die Druckluft-Revolver verschießen Pfeile, die selbst Schutzwesten von Polizisten durchdringen können. Die Sicherheitsbehörden halten die Waffen für so gefährlich, dass sie in Deutschland 2025 prompt verboten wurden. Nach Recherchen von „Stern“ und RTL sollen trotzdem mehrere Tausend über ein Unternehmen in den Niederlanden illegal an Kunden in Deutschland geliefert worden sein.

„Wenn sich diese Hinweise bewahrheiten, muss es harte strafrechtliche Konsequenzen geben. Ich bereite daher gerade eine diesbezügliche Strafanzeige vor“, sagte Fiedler dem „Tagesspiegel“. Die Ermittlungsbehörden müssten jetzt so schnell wie möglich tätig werden. Es brauche ein zügiges Verfahren, um diese Waffen in Deutschland aus dem Verkehr zu ziehen. Sollte es immer noch waffenrechtliche Lücken geben, werde die Koalition diese so schnell wie möglich schließen. „Dieses Katz-und-Maus-Spiel muss ein Ende haben. Der Rechtsstaat darf sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen“, sagte Fiedler.

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