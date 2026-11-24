Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Diebstählen aus Fahrzeugen

Innenstadt – Am Montag (23.11.2026) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Kraftfahrzeugen. In der Innenstadt entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Montag (23.11.2026) zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr aus einem unverschlossenen Lastwagen sowie aus einem Pkw in der Frauentorstraße Wertgegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich. In der Nähe des Fronhofs wurden Wertsachen im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Im Stadtteil Pfersee wurden im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr an der Eberlestraße aus einem unverschlossenen Kleintransporter Wertgegenstände entwendet. Ebenfalls in Pfersee wurden zwischen 15.25 Uhr und 15.35 Uhr am Pferseer Feld aus einem unverschlossenen Kleintransporter Bargeld und Werkzeuge im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 und die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Um Diebstähle aus Fahrzeugen zu verhindern, rät die Polizei, Fahrzeuge stets zu verschließen und keine Wertsachen wie Taschen oder elektronische Geräte sichtbar im Innenraum liegen zu lassen. Auch das Schließen aller Fenster und Schiebedächer sowie das Nicht-Steckenlassen von Schlüsseln ist wichtig. Wertsachen sollten nach Möglichkeit direkt am Körper getragen werden.

Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Innenstadt – Am Montag (23.11.2026) entwendete eine 49-jährige Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Philippine-Welser-Straße Waren. Gegen 15.00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin des Bekleidungsgeschäfts die 49-jährige Frau dabei fest, wie sie einen Mantel im hohen zweistelligen Bereich entwenden wollte. Die Frau konnte durch die Mitarbeiterin bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 49-jährige Frau. Die 49- jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kriminalpolizei ermittelt nach Schockanrufen

Augsburg – Am Montag (23.11.2026) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Fällen von Trickbetrugsdelikten. In zwei Fällen gelang es ein oder mehreren bislang unbekannten Tätern, Senioren durch Telefonanrufe zu täuschen und ihnen Vermögenswerte zu entwenden. Hochfeld – Eine 73-jährige Frau übergab Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich sowie Wertgegenstände an die Täter. Bei der angewandten Betrugsmasche meldete sich eine unbekannte, weinerliche Frau telefonisch bei der Geschädigten. Die Stimme der Frau ähnelte dabei der der Tochter, was die Täuschung begünstigte. Es wird vermehrt beobachtet, dass Täter die Stimmen von Angehörigen anhand künstlicher Intelligenz täuschend echt nachahmen. Unter Berufung auf eine vermeintliche Unfall-Legende versuchten die Täter im vorliegenden Fall, die Geschädigte zur Zahlung von Geldbeträgen zu bewegen, um eine angebliche Verhaftung zu verhindern. Die Kommunikation erfolgte dabei ausschließlich in russischer Sprache, wobei die Täter über einen längeren Zeitraum hinweg wiederholt von verschiedenen Nummern aus , die Telefone (Mobiltelefon sowie Festnetzanschluss) der Geschädigten kontaktierten. Hochzoll — In einem weiteren Fall wurde einer 75-jährigen Frau ein Betrag im mittleren vierstelligen Bereich in bar übergeben. In diesem Fall gab sich eine Täterin zunächst als Tochter der Geschädigten und im weiteren Verlauf eine weitere Täterin als Polizeibeamtin aus. Sie behaupteten, die Tochter sei nach einem Unfall, bei dem ein Junge ins Koma gefallen sei, in Haft. Um eine Anzeige der betroffenen Familie zu verhindern, wurde die Zahlung eines Betrages als Bedingung gestellt. Der bislang unbekannte Geldabholer wird wie folgt beschrieben: • Männlich • Ca. 25 Jahre alt • Ca. 165 cm • Europäisches Aussehen • Russische Sprache • Schwarzer Mantel mit Kapuze • Keine Gesichtsbehaarung • Keine Brille Im gesamten Stadtgebiet kam es noch zu weiteren Versuchen, bei denen die Betroffenen jedoch den Betrug rechtzeitig bemerkten und das Telefonat beendeten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Die Polizei bittet insbesondere Angehörige, Seniorinnen und Senioren über die Betrugsmasche aufzuklären und zu sensibilisieren. Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die

Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen. Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps: • Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. • Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. • Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. • Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. • Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. • Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110. • Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

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Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Innenstadt – Im Zeitraum vom Freitag (20.11.2026) bis Montag (23.11.2026) wurde in der Bahnhofstraße ein E-Bike der Marke Victoria entwendet. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter durchtrennten das Schloss eines am Fahrradständer gesicherten E-Bikes. Der entstandene Entwendungsschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Zudem entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Rain / B 16 – Am Dienstag (24.11.2026) gegen 09.00 Uhr kam es in Rain Ost zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer geriet auf der B16 aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Die beiden Insassen des Kleintransporters, ein 25-jähriger und ein 38-jähriger Mann, wurden schwer verletzt. Die Feuerwehr musste die beiden Männer aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 31-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es besteht keine Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die B16 musste für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung gegen den 31-Jährigen. Der 31-jährige Autofahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die beiden Insassen des Kleintransporters besitzen die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Dasing / BAB 8 / FR München – Am Dienstag (24.11.2026), gegen 16.00 Uhr, kam es zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Autofahrer wechselte auf der Autobahn von der rechten auf die mittlere Spur und fuhr hierbei einer dort fahrenden 56-jährigen Autofahrerin auf, weshalb er weiter auf die linke Fahrspur wechselte. Ein 30-jähriger Autofahrer, der die linke Fahrspur befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des 61-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß schleuderte der 61-Jährige nach rechts gegen die dortige Schutzplanke. Das Auto des 30-Jährigen und das Auto der 56- Jährigen schleuderten nach links. Der 61-Jährige und seine 61-jährige Beifahrerin blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der 30-Jährige und seine 29-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Die 56-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Ihre drei Mitfahrer im Alter von zweimal 11 und einmal 13 Jahren blieben unverletzt. Im Gesamten entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Trümmer auf der Fahrbahn musste die Autobahn in Richtung München bis etwa 18.00 Uhr komplett gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung gegen den 61-Jährigen. Der 61-Jährige, der 30-Jährige sowie die 56-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Gundelfingen – Am Montag (23.11.2026) gegen 11.15 Uhr war ein 57-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 57-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizisten stellten den Führerschein vor Ort sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie dem Verstoß nach dem StVG gegen den 57-Jährigen. Der 57-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Verkehrspolizei stoppt Autofahrer mit mangelhaftem Fahrzeug

Nördlingen – Am Montag (23.11.2026) gegen 16.00 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer mit einem stark mangelhaften Fahrzeug unterwegs. Da der Pkw einen sehr schlechten Zustand erweckte, inspizierten die Beamten das Fahrzeug eingehend. Dabei stellten sie erhebliche Mängel an den Bremsen, der Karosserie und der Beleuchtung fest. Eine anschließende Untersuchung durch einen Sachverständigen bestätigte erhebliche Mängel. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, weshalb die Polizisten die Weiterfahrt unterbanden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 22-Jährigen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Der 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

ÜBERREGIONAL

Ermittlungserfolg gegen internationalen Menschenhandel

————- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ————- Augsburg – Die Kriminalpolizei Augsburg führte seit Juli 2025 umfangreiche Ermittlungen gegen eine international agierende Gruppierung wegen des Verdachts des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung von Frauen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg und in Zusammenarbeit mit den Kriminalpolizeien aus Hessen und Baden-Württemberg sowie den rumänischen Behörden konnten 14 Tatverdächtigte ermittelt werden. Den tatverdächtigen Männern im Alter von 20 bis 36 Jahren wird vorgeworfen, seit 2024 insbesondere 10 junge Frauen aus Rumänien nach Deutschland verbracht und hier der Zwangsprostitution zugeführt zu haben. Im Rahmen einer länderübergreifenden Durchsuchungs- und Festnahmeaktion am Donnerstag, den 22.10.2026, in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rumänien wurden insgesamt 17 Durchsuchungsbeschlüsse (davon drei in Deutschland) sowie elf Haftbefehle in Rumänien vollzogen. Die Haftbefehle in Rumänien basierten auf den Ermittlungsergebnissen der Augsburger Kriminalpolizei. Im Zuge der Maßnahmen in Rumänien wurden zudem drei hochwertige Immobilien, ein Pkw sowie Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich zum Zwecke der Einziehung sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung sowie der besonders schweren Zwangsprostitution in Tateinheit mit Zuhälterei. Die Tatverdächtigen haben die rumänische Staatsangehörigkeit.