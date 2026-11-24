Der Bundesgerichtshof hat die Verurteilung eines Krankenpflegers aus Würselen wegen Mordes in zehn Fällen und versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 27 Fällen bestätigt. Die Überprüfung des Urteils auf die Revision des Angeklagten habe keinen Rechtsfehler zu seinem Nachteil ergeben, teilte der BGH am Dienstag mit. Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig.

Das Landgericht Aachen hatte festgestellt, dass der Krankenpfleger im Zeitraum von Dezember 2023 bis Mai 2024 in einem Klinikum in Würselen auf der Palliativstation tätig war und dort zehn schwer kranke Patienten tötete. Er verabreichte ihnen eigenmächtig sedierende Medikamente, um sein Bedürfnis nach Ruhe zu befriedigen.

Die Motive des Angeklagten wurden als niedrige Beweggründe gewertet, und in den meisten Fällen wurde das Mordmerkmal der Heimtücke angenommen. Er war in der Folge zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt worden, und ihm wurde lebenslang verboten, in der Kranken- und Altenpflege oder im Rettungswesen tätig zu sein.