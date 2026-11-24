In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa halten die befragten Bundesbürger, die Manuela Schwesig (SPD) kennen, sie für geeignet für den SPD-Vorsitz. Das berichten die Sender RTL und ntv, in deren Auftrag 1.500 Personen im Zeitraum vom 18. bis 20. November befragt wurden. Unter den Befragten, die sie kennen, trauen ihr 59 Prozent das Amt zu, 35 Prozent halten sie für ungeeignet.

Hubertus Heil (SPD) halten 40 Prozent der Befragten, die ihn kennen, für geeignet und 51 Prozent für ungeeignet. Am schlechtesten schneidet der amtierende SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil ab. Ihm trauen nur 33 Prozent der Befragten, die ihn kennen, den Parteivorsitz zu. 61 Prozent der Befragten, die ihn kennen, halten ihn für ungeeignet.

Schwesig wird über die eigene Partei hinaus für geeignet gehalten. Während Heil und Klingbeil im Osten schlechter bewertet werden als im Westen, trauen Ostdeutsche Schwesig häufiger den Parteivorsitz zu. Auch bei den SPD-Anhängern liegt sie deutlich vorn. 80 Prozent halten sie für geeignet, bei Heil sind es 58 und bei Klingbeil 52 Prozent.

Anders als Heil und Klingbeil wird Schwesig auch von den Anhängern der Union, der Grünen und der Linken mehrheitlich für geeignet gehalten. Heil trauen außerhalb der SPD nur die Grünen-Anhänger mehrheitlich den Vorsitz zu. Die Angaben beziehen sich jeweils auf Befragte, die die betreffenden Politiker kennen.

Schwesig und Heil könnten nur wenige zusätzliche Wähler gewinnen. Eine Parteiführung unter Schwesig oder Heil könnte offenbar nur wenige zusätzliche Wähler für die SPD gewinnen. Von den Wahlberechtigten, die derzeit nicht SPD wählen würden, geben 5 Prozent an, die Partei mit Schwesig an der Spitze bei der nächsten Bundestagswahl „auf jeden Fall“ wählen zu wollen. Mit Heil als Vorsitzendem sind es 2 Prozent.

Etwas größer ist das Potenzial für Schwesig im Osten mit 7 Prozent sowie unter den derzeitigen Anhängern der Grünen mit 7 und der Linken mit 8 Prozent.

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