Der frühere Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) geht davon aus, dass im Bundeshaushalt dauerhaft 30 bis 40 Milliarden Euro pro Jahr eingespart werden können. Eine präzise Zahl lasse sich seriös nicht benennen, sagte Steinbrück dem Podcast „Wenn Sie wüssten…“ des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“. Aber es biete sich eine Methode an, die vor über 20 Jahren zu der sogenannten Koch-Steinbrück-Streichliste mit Einsparungen von damals etwa 10 Milliarden Euro jährlich geführt habe.

Man könne die heute rund 250 Milliarden Euro Subventionen in Deutschland – Finanzzuschüsse und steuerliche Vergünstigungen, von denen nicht wenige umweltschädlich seien und eine Arbeitsaufnahme behinderten – in vier Körbe einteilen, so Steinbrück. Die Koch-Steinbrück-Liste hatte der SPD-Politiker erstmals 2003 gemeinsam mit dem damaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) erstellt. Auch damals war Steinbrück nach dem Korb-Prinzip vorgegangen.

In einem ersten Korb landen laut Steinbrück alle Subventionen, die wegen ihrer Lenkungswirkung oder aus sozialen Gründen nicht angetastet werden. In einen zweiten Korb kämen Subventionen, die über mehrere Jahre mit einem bestimmten Prozentsatz degressiv heruntergefahren werden. Der dritte Korb sollte für Subventionen vorgesehen sein, die unmittelbar in vollem Umfang abgeschafft werden. Korb Nummer vier könne man ergänzen, bei dem die Kriterien der Anspruchsberechtigung – zum Beispiel Einkommensgrenzen – auch im Sinne einer Konzentration auf die Bedürftigkeit reduziert werden.

„Ich halte es für realistisch, darüber heute Einsparungen von 30 bis 40 Milliarden Euro Jahreswirksamkeit zu erzielen“, sagte er.