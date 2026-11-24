Außenminister Johann Wadephul (CDU) warnt davor, bei der Unterstützung für die Ukraine nachzulassen. „Wir sind in einer historischen Lage, in der es für unser Land darum gehen muss, Kurs zu halten“, sagte der CDU-Politiker dem „Spiegel“.

Denn gebiete man dem russischen Modell des kriegerischen Landraubs jetzt keinen Einhalt, dann seien die nächsten Aggressionen vorprogrammiert. Es gebe kein Schneckenhaus, das stabil genug sei, um davor Schutz zu bieten, sagte er.

Wadephul verwies darauf, dass Deutschland schon in der Vergangenheit intensive Debatten über sicherheitspolitische Fragen erlebt habe – in den Fünfzigerjahren etwa, als es um die Westbindung Deutschlands gegangen sei, oder in den Achtzigerjahren beim Thema Nachrüstung. Die richtige Antwort sei stets das Miteinander von Abschreckung und Dialogbereitschaft gewesen, sagte er.

Auch jetzt verfolge die Bundesregierung eine doppelte Friedenspolitik: eine Politik, die die Verteidigungsfähigkeit gegen weitere Bedrohungen stärke und die gleichzeitig die Tür zu Verhandlungen offen halte. Die erste wirkliche Verhandlungsrunde unter der Beteiligung der Europäer stehe an. Man werde alles dafür tun, dass diese Verhandlungen einem echten Frieden näherbringen, erklärte der CDU-Politiker. Diesen müsse jedoch auch Russland wollen.

Wadephul reagierte damit auf eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage der Körber-Stiftung, nach der die militärische Unterstützung der Ukraine erstmals keine Mehrheit mehr in der Bevölkerung findet. Nur noch 46 Prozent der Befragten sind dafür, eine knappe Mehrheit von 53 Prozent ist dagegen.

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