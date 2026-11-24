In Augsburg haben Unbekannte am Montag (23. November 2026) Wertgegenstände, Bargeld und Werkzeuge aus mehreren unverschlossenen Fahrzeugen gestohlen.

In der Innenstadt entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr aus einem Lastwagen und einem Pkw in der Frauentorstraße Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich. In der Nähe des Fronhofs wurden ebenfalls Wertsachen im niedrigen dreistelligen Bereich gestohlen.

Weitere Fälle registrierte die Polizei im Stadtteil Pfersee: Zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr verschwanden in der Eberlestraße Wertgegenstände aus einem unverschlossenen Kleintransporter. Am Pferseer Feld wurden zwischen 15.25 Uhr und 15.35 Uhr Bargeld und Werkzeuge im mittleren dreistelligen Bereich aus einem weiteren unverschlossenen Kleintransporter entwendet.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 sowie die Polizeiinspektion Augsburg West unter 0821/323-2510 entgegen.

Polizei gibt Tipps zum Schutz

Die Polizei rät, Fahrzeuge stets abzuschließen und keine Taschen oder elektronischen Geräte sichtbar im Innenraum liegen zu lassen. Zudem sollten alle Fenster und Schiebedächer geschlossen und keine Schlüssel im Fahrzeug stecken gelassen werden. Wertsachen sollten nach Möglichkeit direkt am Körper getragen werden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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