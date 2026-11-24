Ein 41-Jähriger soll einen 24-jährigen Mitreisenden im Regionalexpress am Münchner Hauptbahnhof angegriffen und leicht verletzt haben. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend (23. November) gegen 22:30 Uhr in einem Regionalexpress der Linie RB 16 am Gleis 21. Der litauische Staatsangehörige klopfte zunächst mehrfach an die Toilettentür, weil ihm die Benutzung durch den 24-jährigen aserbaidschanischen Staatsangehörigen offenbar zu lange dauerte. Als dieser die Kabine verließ, soll der 41-Jährige mehrfach gegen dessen Kopf und Oberkörper geschlagen haben.

Ein 31-jähriger deutscher Mitreisender trennte die beiden Männer und half dem Verletzten. Ein Zugbegleiter meldete den Vorfall der Bundespolizei. Die Beamten trafen alle Beteiligten sowie weitere Zeugen vor Ort an. Der Rettungsdienst versorgte den 24-Jährigen zunächst vor Ort; eine weitergehende ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der Mann, der im Landkreis Pfaffenhofen wohnt, erlitt leichte Verletzungen am Kopf und Oberkörper.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen brachten die Beamten den 41-Jährigen und den 24-Jährigen zur Dienststelle. Der freiwillige Atemalkoholtest des Mannes mit Wohnsitz in Ingolstadt ergab 0,9 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

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