Ein 25-Jähriger soll am Bahnhof Rosenheim ohne ersichtlichen Grund auf Reisende eingeschlagen haben. Ein Mann erlitt eine blutende Wunde im Gesicht.

Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag (23. November) an einem Bahnsteig. Zwei Beamte von Landes- und Bundespolizei, die sich außerhalb ihrer Dienstzeit im Bahnhof aufhielten, bemerkten den um sich schlagenden Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte fest. Als diese ihn festnehmen wollten, trat er nach den Bundespolizisten. Die Einsatzkräfte brachten ihn zu Boden und fesselten ihn.

Der angegriffene Reisende erklärte, sich eigenständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Der Festgenommene drohte den Angaben zufolge sinngemäß damit, die Beamten zu töten. Seinen eigenen Angaben zufolge stand er unter dem Einfluss von Alkohol, LSD, Kokain und verschiedenen Medikamenten. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,5 Promille.

Festgenommener beschädigt Gewahrsamszelle

Nach dem Transport zur Bundespolizeiinspektion Rosenheim wurde der Mann erneut renitent. Bei einem weiteren Gewaltausbruch beschädigte er die Einrichtung einer Gewahrsamszelle erheblich. Einige Stunden später brachte ihn eine Streife der Rosenheimer Polizeiinspektion in die psychiatrische Abteilung des Inn-Salzach-Klinikums nach Wasserburg.

Der polizeibekannte Deutsche muss mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Sachbeschädigung rechnen.

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